Кандидаты от "Яблока" победили на выборах глав трех районов в Псковской области и на довыборах в региональный парламент

09.09.19 08:32

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Кандидаты от партии "Яблоко" победили на выборах глав трех районов в Псковской области и на довыборах в региональный парламент.

Как сообщает облизбирком, врач скорой помощи, депутат Псковской городской думы Пскова Артур Гайдук выиграл довыборы по одномандатному округу N2 в областное собрание, получив 1688 (более 40%) голосов избирателей. На втором месте бывший вице-губернатор, кандидат от "Единой России" Игорь Максимов, за которого проголосовали 1353 (32%) избирателя.

Дополнительные выборы депутата в региональный парламент были назначены на 8 сентября в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина.

Как подчеркнули в пресс-службе регионального отделения "Яблока", это первая победа кандидата от "Яблока" в одномандатном округе на выборах в Псковское областное собрание депутатов. Гайдук стал единственным одномандатником, избранным в этом созыве собрания не от "Единой России". До сих пор "Яблоко" в Псковском областном собрании было представлено только одним депутатом - лидером регионального отделения партии Львом Шлосбергом.

Кандидат от партии "Единая Россия", главврач ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" Галина Неваленная победила на довыборах в Псковскую городскую думу по округу N13. Она набрала 34,38% голосов (613 избирателей). У ее ближайшего конкурента, "яблочника" Николая Кузьмина, 25,51% голосов. На третьем месте коммунист Олег Луценко - 19,52%.

По данным облизбиркома, представители партии "Единая Россия" победили на выборах глав районов в трех муниципальных образованиях Псковской области. Еще в трех районах, где в воскресенье прошли выборы глав, лидируют кандидаты от партии "Яблоко".

В Бежаницком районе действующий руководитель Сергей Михеев (ЕР) получил поддержку 70,85% избирателей, принявших участие в голосовании (3306 голосов). На втором месте выдвинутый ЛДПР Александр Иванов, эксперт ООО "Техосмотр" - 15,75% (735 голосов).

На выборах главы Пушкиногорского района действующий руководитель, единоросс Александр Баранов занимает первое место, получив 53,93% (1841 голос). Вторым на выборах стал кандидат от "Яблока", экс-депутат областного собрания Аркадий Васильев 24,9% (850 голосов).

В Усвятском районе и.о. главы муниципалитета, единоросс Дмитрий Петров побеждает с результатом 92,69% (2334 голосов). На втором месте с 2,14% голосов Ольга Никулина ("Партия Роста").

В Дновском районе лидирует кандидат от партии "Яблоко" Михаил Шауркин - 63,75% (2904 голоса). Представляющая "Единую Россию" Татьяна Пахомова занимает второе место - 23,07% (1051 голос).

На выборах главы Новоржевского района побеждает кандидат от "Яблока", домохозяйка, депутат районного собрания Софья Пугачева, набрав 45,95% (1662 голоса). Кандидат от "Единой России", заместитель главы муниципалитета Сергей Мезенцев (45,06%, 1630 голосов) занимает второе место.

В Пустошкинском районе кандидат от "Яблока", депутат районного собрания Светлана Василькова лидирует, набрав 53,35% (1877 голосов). Кандидат от "Единой России" Иван Штылин, известный по работе на посту руководителя областного спорткомитета, набирает 36,58% (1287 голосов).

Теперь представители партии "Яблоко" возглавляют пять районов области из 24.