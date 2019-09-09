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09.09.19 08:38
Алексей Текслер побеждает на выборах губернатора Челябинской области
"По данным подсчета почти 100% голосов Текслер Алексей Леонидович набрал 69,33% голосов избирателей" - сказал Обертас.
На втором месте кандидат от КПРФ Константин Нациевский с результатом 12,1% голосов, на третьем - кандидат от ЛДПР Виталий Пашин с 8,83% голосов. Оба участвовали в выборах главы региона в 2014 году и улучшили свои результаты пятилетней давности вдове. Так, Нациевский в 2014 году набрал 5,25%, Пашин - 4,11%.
Также 3,26% - у лидера челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергея Смышляева, 3,22% набрал Алексей Севастьянов, выдвинутый "Гражданской силой".
Явка избирателей превысила 46% (в 2014 году было 42%)
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