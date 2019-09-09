"Уральские авиалинии" в ноябре откроют прямой рейс Екатеринбург-Владивосток

09.09.19 08:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

Екатеринбург. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 ноября открывает прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Владивостоком, говорится в сообщении компания в ее Instagram.

Полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам на Airbus A320neo. Время в пути составит чуть больше семи часов.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" в начале августа приобрели в операционный лизинг A320neo. Гендиректор и крупнейший акционер авиакомпании Сергей Скуратов заявлял, что данный самолет может находиться в воздухе порядка семи часов с полной загрузкой, и это расширяет для "Уральских авиалиний" рынок.

Скуратов анонсировал, что планируется запустить беспересадочные рейсы Екатеринбург-Владивосток и Екатеринбург-Хабаровск, а также из Владивостока и Хабаровска открыть рейсы в Токио.

"Уральские авиалинии" эксплуатируют 45 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, один A320neo, пятнадцать А321 и пять А319).

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково".