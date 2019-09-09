Хабиров по результатам обработки 100% бюллетеней победил на выборах главы Башкирии

09.09.19 08:50

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Врио главы Башкирии Радий Хабиров побеждает на выборах руководителя региона с большим отрывом от остальных кандидатов, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" секретарь регионального Центризбиркома Марина Долматова в понедельник.

"По итогам обработки 100% бюллетеней за Хабирова проголосовало 82,02%% избирателей", - сообщила она.

По данным республиканского ЦИК, итоговая явка на выборах главы Башкирии составила 71,8%.

Как сообщалось ранее, кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,87%, голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,56%. У каждого из остальных пяти кандидатов - менее 2%.

Срок полномочий вновь избранного президента республики составляет пять лет.

По словам Хабирова, правительство республики будет работать "в прежнем интенсивном режиме".

"Впереди очень сложная, очень ответственная работа. Начинаем работу в том же режиме, в той же интенсивности, но даже еще в большей", - сказал он на оперативном совещании республиканского правительства в понедельник.

Комментируя итоги выборов, Хабиров отметил: "Это доверие. Это доверие не только мне, это доверие всем нам, нашей большой управленческой команде".

Также он заявил, что планирует сформировать структуру нового правительства и назначить руководство региональных министерств и ведомств 19 сентября,

"Мы предполагаем где-то 19 сентября провести все мероприятия, в том числе, хотели представить структуру правительства и, соответственно, руководителей. Правительство, имею в виду руководителей, в массе своей остается работать", - сказал он журналистам накануне вечером.

По его словам, также 19 сентября состоится церемония инаугурации. "Когда будет инаугурация, я хотел представить нашей республике, нашему населению указ о задачах работы правительства и стратегию развития нашей республики до 2024 года", - сообщил Хабиров.

Комментируя перспективу взаимодействия с соперниками в выборной кампании, он отметил, что поддержит "эти правильные традиции, которые в России зародились. Мы с кандидатами должны будем что-то придумать по взаимодействию".