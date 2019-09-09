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09.09.19 08:47
Врио главы Астраханской области Бабушкин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов
Бабушкин набирает 75,64% голосов. На втором месте с 11,81% голосов находится кандидат от КПРФ Николай Арефьев. Тимофей Щербаков от ЛДПР набирает и 5,25% голосов избирателей. Сергей Сычев (Партия пенсионеров) - 4,82%.
В Астраханской области действовали 580 избирательных участков, в том числе девять - временные. Проголосовать на выборах имели право 731 тыс. избирателей.
Итоговая явка составила 33,52% (в 2014 году - 40,6%).
"Выборы состоялись. Серьезных жалоб, нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, на их результат, не было. Мы рассчитываем, что окончательные итоги выборов будут подведены во вторник", - сказал председатель избирательной комиссии Астраханской области Игорь Коровин журналистам.
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