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09.09.19 09:02

Беглов набирает 64,56% голосов на выборах губернатора Петербурга после подсчета 90% протоколов УИК - данные ЦИК

© РИА Новости. Александр Гальперин
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 90,11% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, в настоящее время Беглов набирает 64,56%.

Второй идет Надежда Тихонова из "Справедливой России" - 16,88%, третьим - выдвигающийся от "Гражданской платформы" Михаил Амосов с 15,92% голосов.

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