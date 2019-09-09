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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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09.09.19 09:17
Пятигорск намерен привлечь кредиты на 500 млн руб. для пополнения бюджета
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", власти пятигорска планируют привлечь возобновляемую кредитную линию на 400 млн рублей сроком на 2 года и невозобновляемую линию на 100 млн рублей сроком на 1 год.
Цены контрактов не должны превышать 65,92 млн рублей (ставка - 8,24% годовых) и 8,22 млн рублей (ставка - 8,22% годовых) соответственно.
Средства привлекаются для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств города.
Прием заявок на участие в аукционах завершится 26 сентября.
Как сообщается на сайте администрации Пятигорска, доходы городского бюджета на 2019 год составляют 3,931 млрд рублей, расходы - 4,079 млрд рублей, дефицит - 148 млн рублей, или 3,6% от расходов. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года установлен в размере 1,109 млрд рублей.
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