Требует особого внимания: Путин поручил доработать программу по развитию Дальнего Востока
  
Третий лишний: эксперты считают нецелесообразным введение 3 выходных в РФ
   
Прописать острова: мирному договору РФ и Японии мешают военные обязательства Токио перед США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
09.09.19 09:24

Минтранс не поддерживает идею расширения инфраструктуры Домодедово до 8 ВПП

© РИА Новости. Алексей Филиппов
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ не поддерживает обсуждаемый проект расширения инфраструктуры аэропорта "Домодедово" с двух до восьми взлетно-посадочных полос из-за угрозы безопасности полетов и возможного ущерба "Аэрофлоту" и "Шереметьево", сообщает газета "Коммерсантъ".

Проект доклада президенту РФ с критикой проекта расширения аэропорта "Домодедово" направил в правительство глава Минтранса Евгений Дитрих. Об этом говорится в письме директора "Домодедово" Игоря Борисова вице-премьеру Максиму Акимову, на которое ссылается издание.

"Домодедово предлагает к 2040 г. построить дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Аэропорт хочет реализовать проект в рамках концессии и вкладывать в него собственные средства, но соглашение с правительством РФ пока не подписано, и неясно, когда это произойдет", - пишет газета.

Аэропорт оценивает инвестиции в свое расширение до 2040 г. в 741 млрд руб., из которых 457 млрд руб. - заемные средства.

По словам источников "Коммерсанта", министр транспорта Дитрих в проекте доклада президенту утверждает, что инфраструктура Московского авиаузла (МАУ) достаточна и без расширения "Домодедово". Он отмечает, что расширение инфраструктуры аэропорта не согласовано со стратегией развития аэронавигационной системы РФ до 2030 г. и приведет к снижению безопасности полетов, создав при этом "дискриминационные условия" для "Шереметьево" и "Внуково". Проект заденет и интересы "Аэрофлота", так как предполагает увеличение количества назначенных перевозчиков на всех направлениях из Москвы минимум до трех. Дитрих ссылается на расчеты "Аэрофлота", по которым авиакомпания будет ежегодно терять из-за этого $240 млн.

Директор "Домодедово" Игорь Борисов в письме Максиму Акимову опровергает тезисы главы Минтранса. Он отмечает, что стратегия развития аэронавигационной системы до 2030 г., на которую ссылается министр, не утверждена, а внедрение новой структуры воздушного пространства весной 2020 г. должно повысить количество взлетно-посадочных операций (ВПО) до 2,5 млн. Согласно позиции "Домодедово", дополнительных расходов бюджета на расширение транспортной инфраструктуры в районе аэропорта не потребуется, так как транзитный пассажиропоток не создаст новой нагрузки на нее. Также в письме отмечается, что расширение "Домодедово" не нанесет ущерба "Аэрофлоту".

Компания-оператор аэропорта "Шереметьево" (АО "МАШ") считает проект "Домодедово" необоснованным, отмечая, что "пропускная способность уже построенной аэродромной инфраструктуры МАУ обеспечивает качественное обслуживание пассажиропотока даже при его росте в 2,4 раза". Оператор подчеркивает, что в "Домодедово" отсутствуют перевозчики с необходимым парком широкофюзеляжных судов для увеличения транзита. Для этого, по расчетам МАШ, требуются инвестиции в размере $30 млрд на 150 дополнительных судов.

Как отмечает "Коммерсантъ", в Минтрансе знакомы с проектом "Домодедово", но подробности не комментируют. Представитель Максима Акимова подтвердил, что вице-премьер ознакомился с письмом Минтранса по проекту.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.09.19 12:22
В празднованиях 872-летия Москвы участвовало более 7 млн человек
.
  09.09.19 10:25
Оппозиционеры займут почти половину депутатских мест в Мосгордуме
.
  09.09.19 10:21
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
.
  09.09.19 09:48
Марка Захарова выписывают из больницы - "Ленком"
.
  09.09.19 09:41
Следствие заранее располагало доказательствами вины напавшего на Памфилову мужчины
.
  09.09.19 06:05
Явка на выборах в Мосгордуму превысила показатель 2014 года - 21,66%
.
  09.09.19 02:33
В Мосгордуму проходят 19 кандидатов от оппозиционных партий
.
  09.09.19 00:15
Кандидаты от оппозиции лидируют в 20 избирательных округах на выборах в Мосгордуму из 45
.
  08.09.19 23:16
Явка на выборах в Мосгордуму превысила 21%
.
  08.09.19 20:25
Явка на электронном голосовании в Москве превысила 90%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket