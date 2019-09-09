Минтранс не поддерживает идею расширения инфраструктуры Домодедово до 8 ВПП

09.09.19 09:24

© РИА Новости. Алексей Филиппов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ не поддерживает обсуждаемый проект расширения инфраструктуры аэропорта "Домодедово" с двух до восьми взлетно-посадочных полос из-за угрозы безопасности полетов и возможного ущерба "Аэрофлоту" и "Шереметьево", сообщает газета "Коммерсантъ".

Проект доклада президенту РФ с критикой проекта расширения аэропорта "Домодедово" направил в правительство глава Минтранса Евгений Дитрих. Об этом говорится в письме директора "Домодедово" Игоря Борисова вице-премьеру Максиму Акимову, на которое ссылается издание.

"Домодедово предлагает к 2040 г. построить дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Аэропорт хочет реализовать проект в рамках концессии и вкладывать в него собственные средства, но соглашение с правительством РФ пока не подписано, и неясно, когда это произойдет", - пишет газета.

Аэропорт оценивает инвестиции в свое расширение до 2040 г. в 741 млрд руб., из которых 457 млрд руб. - заемные средства.

По словам источников "Коммерсанта", министр транспорта Дитрих в проекте доклада президенту утверждает, что инфраструктура Московского авиаузла (МАУ) достаточна и без расширения "Домодедово". Он отмечает, что расширение инфраструктуры аэропорта не согласовано со стратегией развития аэронавигационной системы РФ до 2030 г. и приведет к снижению безопасности полетов, создав при этом "дискриминационные условия" для "Шереметьево" и "Внуково". Проект заденет и интересы "Аэрофлота", так как предполагает увеличение количества назначенных перевозчиков на всех направлениях из Москвы минимум до трех. Дитрих ссылается на расчеты "Аэрофлота", по которым авиакомпания будет ежегодно терять из-за этого $240 млн.

Директор "Домодедово" Игорь Борисов в письме Максиму Акимову опровергает тезисы главы Минтранса. Он отмечает, что стратегия развития аэронавигационной системы до 2030 г., на которую ссылается министр, не утверждена, а внедрение новой структуры воздушного пространства весной 2020 г. должно повысить количество взлетно-посадочных операций (ВПО) до 2,5 млн. Согласно позиции "Домодедово", дополнительных расходов бюджета на расширение транспортной инфраструктуры в районе аэропорта не потребуется, так как транзитный пассажиропоток не создаст новой нагрузки на нее. Также в письме отмечается, что расширение "Домодедово" не нанесет ущерба "Аэрофлоту".

Компания-оператор аэропорта "Шереметьево" (АО "МАШ") считает проект "Домодедово" необоснованным, отмечая, что "пропускная способность уже построенной аэродромной инфраструктуры МАУ обеспечивает качественное обслуживание пассажиропотока даже при его росте в 2,4 раза". Оператор подчеркивает, что в "Домодедово" отсутствуют перевозчики с необходимым парком широкофюзеляжных судов для увеличения транзита. Для этого, по расчетам МАШ, требуются инвестиции в размере $30 млрд на 150 дополнительных судов.

Как отмечает "Коммерсантъ", в Минтрансе знакомы с проектом "Домодедово", но подробности не комментируют. Представитель Максима Акимова подтвердил, что вице-премьер ознакомился с письмом Минтранса по проекту.