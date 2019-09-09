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09.09.19 09:29
Акимов: алкоголь или табачную продукцию можно будет купить без бумажного паспорта
"В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность", - сообщил Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Вице-премьер уточнил, что эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций.
"При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость", - отметил Акимов.
Он добавил, что в ходе эксперимента люди сами смогут выбрать дизайн приложения и цветовую гамму, а также оценить удобство пользования и функционала.
Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных, отметил Акимов.
Для того, чтобы контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем, будут установлены считывающие устройства: "либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто", - уточняет вице-премьер.
Акимов добавил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц, возможно, станут обязательными в России в течение нескольких лет.
"Гораздо важнее, чтобы анализаторы и интерпретаторы, например, мимики человека с помощью технологий искусственного интеллекта не позволяли управлять автомобилем в нетрезвом виде. Это довольно зрелые технологии, мы недалеко находимся от этого", - подчеркнул вице-премьер.
Как сообщалось, пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве с июля 2020 года, а выдача паспортов старого образца в РФ завершится в 2022 году.
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