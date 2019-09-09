Переизбранный на новый срок мэр Новосибирска Локоть обещает сохранить прямые выборы главы города

09.09.19 09:31

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, одержавший победу на выборах 8 сентября и переизбравшийся на новый срок, заявил, что прямые выборы главы города сохранятся.

"У нас сохраняется наша демократическая традиция определять прямым голосованием руководство мэрии Новосибирска. Я намерен сделать все, чтобы эта демократическая традиция сохранялась", - сказал он, уточнив, что не испытывает опасений по поводу возможной отмены прямых выборов в городе.

В настоящее время прямые выборы мэра сохраняются в семи российских городах, включая Новосибирск, напомнил Локоть.

"Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, как развивается Новосибирск, если бы были какие-то протесты и столкновения, может, явка была бы более высокой (...) Если новосибирцы предпочли поехать отдохнуть за город, значит, их все устраивает", - добавил мэр.

Локоть поблагодарил своих сторонников, новосибирцев, пришедших на избирательные участки.

Он подчеркнул, что считает большим достижением согласие муниципальной и региональной власти, позволяющее реализовывать крупные проекты, направленные на улучшение жизни горожан.

Также Локоть не исключил возможности кадровых изменений в мэрии. "Возможно, потребуются некоторые перегруппировки", - сказал он.