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09.09.19 09:31
Переизбранный на новый срок мэр Новосибирска Локоть обещает сохранить прямые выборы главы города
"У нас сохраняется наша демократическая традиция определять прямым голосованием руководство мэрии Новосибирска. Я намерен сделать все, чтобы эта демократическая традиция сохранялась", - сказал он, уточнив, что не испытывает опасений по поводу возможной отмены прямых выборов в городе.
В настоящее время прямые выборы мэра сохраняются в семи российских городах, включая Новосибирск, напомнил Локоть.
"Если бы новосибирцев не устраивала ситуация, как развивается Новосибирск, если бы были какие-то протесты и столкновения, может, явка была бы более высокой (...) Если новосибирцы предпочли поехать отдохнуть за город, значит, их все устраивает", - добавил мэр.
Локоть поблагодарил своих сторонников, новосибирцев, пришедших на избирательные участки.
Он подчеркнул, что считает большим достижением согласие муниципальной и региональной власти, позволяющее реализовывать крупные проекты, направленные на улучшение жизни горожан.
Также Локоть не исключил возможности кадровых изменений в мэрии. "Возможно, потребуются некоторые перегруппировки", - сказал он.
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