Следствие заранее располагало доказательствами вины напавшего на Памфилову мужчины

09.09.19 09:41

© РИА Новости. Алексей Вовк

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову располагает доказательствами вины задержанного, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Еще до задержания следствием оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению", - сказала Петренко в субботу "Интерфаксу".

Ранее она сообщила, что задержанного по подозрению в нападении Памфилову допросят в ближайшее время в Главном следственном управлении СК.

В субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что полицейские задержали уроженца одной из республик Средней Азии 1983 года рождения, подозреваемого в нападении на дом главы Центризбиркома.