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09.09.19 09:45
Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области
"Окончательные итоги подведены. Явка по региону составила 45,14% против 42% в 2014 году. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует с результатом 69,31%", - сказали в пресс-службе.
На втором месте - кандидат от КПРФ Константин Нациевский с 12,02%, на третьем - кандидат от ЛДПР Виталий Пашин с 8,84%. Оба участвовали в выборах главы региона в 2014 году и улучшили результаты пятилетней давности вдвое. Так, Нациевский в 2014 году набрал 5,25%, Пашин - 4,11%.
Лидера челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергея Смышляева поддержали 3,27% избирателей, Алексея Севастьянова, выдвинутого "Гражданской силой", - 3,23%.
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