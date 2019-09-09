Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

09.09.19 09:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Челябинской области завершила обработку 100% протоколов на выборах губернатора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.

"Окончательные итоги подведены. Явка по региону составила 45,14% против 42% в 2014 году. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует с результатом 69,31%", - сказали в пресс-службе.

На втором месте - кандидат от КПРФ Константин Нациевский с 12,02%, на третьем - кандидат от ЛДПР Виталий Пашин с 8,84%. Оба участвовали в выборах главы региона в 2014 году и улучшили результаты пятилетней давности вдвое. Так, Нациевский в 2014 году набрал 5,25%, Пашин - 4,11%.

Лидера челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергея Смышляева поддержали 3,27% избирателей, Алексея Севастьянова, выдвинутого "Гражданской силой", - 3,23%.