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09.09.19 09:48
Марка Захарова выписывают из больницы - "Ленком"
"Сегодня он возвращается домой и днями начнет репетировать спектакли. В ближайшие дни ждем в театре", - сказал Варшавер в понедельник.
По его словам, самочувствие худрука театра "изумительное, все анализы, температуры нет, он излечен от воспаления легких".
Варшавер уточнил, что Захаров пробудет дома еще несколько дней, чтобы набраться сил после болезни.
20 августа Варшавер сообщил "Интерфаксу" о госпитализации Захарова с воспалением лёгких в одну из столичных больниц.
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