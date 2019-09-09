Явка на муниципальных выборах в Архангельской области составила 18%

09.09.19 10:00

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 сентября. Interfax-Russia.ru - В голосовании на муниципальных выборах в Архангельской области приняли участие 18,7% избирателей, 6,8 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" руководитель избиркома региона Андрей Контиевский в понедельник.

"Лучше всего традиционно проголосовали на Новой Земле, где на выборы пришли 74% избирателей. Большая явка была в Холмогорском районе в муниципальном образовании "Хаврогорское", где явка составила 33% и в Северодвинске - 23,89%. Самая маленькая явка была в муниципальном образовании "Светлозерское", где голосовать пришли только 8,15%", - сказал Контиевский.

По его словам, существенных нарушений в ходе выборов не выявлено.

Всего в Архангельской области состоялись 17 избирательных кампаний, на которых выбирали 68 депутатов. В регионе 8 сентября открылось 45 избирательных участков, в том числе однин временный в больнице Северодвинска.