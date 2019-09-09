Оппозиционеры займут почти половину депутатских мест в Мосгордуме

09.09.19 10:25

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 сентября. Interfax-Russia.ru - По данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными партиями.

Так, от партии КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек: Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер гордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

От партии "Яблоко" в Мосгордуму избрались все трое кандидатов, прошедшие регистрацию: Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ). Кроме того, в 8-м округе победила поддержанная "Яблоком" самовыдвиженец Дарья Беседина.

Впервые в Мосгордуме будут представлены представители "Справедливой России". Так, в своих округах победили Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ).

В новый состав думы избрались девять действующих депутатов из фракции "Единая Россия", шедшие самовыдвижением, председатель городской думы Алексей Шапошников (12-й округ), Инна Святенко (22-й округ), Людмила Стебенкова (25-й округ), Кирилл Щитов (26-й округ), руководитель партийной фракции Степан Орлов (27-й округ), Людмила Гусева (33-й округ), Александр Семенников (34-й округ), Татьяна Батышева (40-й округ) и Евгений Герасимов (41-й округ).

Не смогли переизбраться глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский, являющийся депутатом Мосгордумы с 2001 года и "единоросс" Сергей Зверев.

Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов считает, что так называемое "умное голосование" не повлияло на результат выборов в Мосгордуму.

"Не вижу я влияния так называемого правила голосования. Коммунисты - это не умное голосование, коммунисты - это коммунисты", - сказал Селиверстов "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что в округе, где он сам живет, "был кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, но там победила Шувалова коммунистка, хотя она не конструктивный человек".

Кроме того, Селиверстов признался, что лично его удивило, что выборы в Мосгордуму не выиграл лидер московских "единороссов" Андрей Метельский. "Я не сомневался, что Андрей Метельский пройдёт, для меня это конечно удар, очень сильный", - отметил замсекретаря Генсовета.

"В целом не прошло в Мосгордуму несколько наших серьезных ребят, ну что сделаешь - не прошли, так народ решил", - сказал Селиверстов.