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09.09.19 10:21
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
"Как мы и предсказывали, явка оказалась в пределах 21-22% - 21,77%. Но явка выше, чем на прошлых выборах 2014 года (21,04% - ИФ)", - сказал Горбунов.
По его словам, среди кандидатов-победителей 26 шли самовыдвижением, 13 выдвинуты КПРФ, по 3 - партиями "Яблоко" и "Справедливая Россия".
"В местах временного пребывания граждан - больницах и СИЗО - проголосовали 2047 человек, на дому - 118781", - сообщил глава МГИК.
В свою очередь зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что контрольный ручной пересчёт результатов голосования на избирательных участках, где использовались КОИБы, показал 100% совпадение с результатами КОИБов.
Ранее сообщалось, что в Мосгордуму прошли четыре представителя "Яблока". Так, член "Яблока" Дарья Беседина, победившая в 8-м округе, шла самовыдвижением, но поддержана партией.
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