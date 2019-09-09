Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

09.09.19 10:21

© РИА Новости. Алексей Агарышев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - По данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, явка на прошедших в воскресенье выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в понедельник.

"Как мы и предсказывали, явка оказалась в пределах 21-22% - 21,77%. Но явка выше, чем на прошлых выборах 2014 года (21,04% - ИФ)", - сказал Горбунов.

По его словам, среди кандидатов-победителей 26 шли самовыдвижением, 13 выдвинуты КПРФ, по 3 - партиями "Яблоко" и "Справедливая Россия".

"В местах временного пребывания граждан - больницах и СИЗО - проголосовали 2047 человек, на дому - 118781", - сообщил глава МГИК.

В свою очередь зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что контрольный ручной пересчёт результатов голосования на избирательных участках, где использовались КОИБы, показал 100% совпадение с результатами КОИБов.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуму прошли четыре представителя "Яблока". Так, член "Яблока" Дарья Беседина, победившая в 8-м округе, шла самовыдвижением, но поддержана партией.