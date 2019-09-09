Около 100 единиц военной техники поступило в войска ЮВО в августе 2019 года

09.09.19 10:28

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Около 100 единиц современной техники получили войска Южного военного округа в августе в рамках перевооружения, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"В рамках перевооружения войск ЮВО продолжаются поставки в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений и зарубежных военных баз современных танков Т-72Б3, Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. Для соединений ракетных войск и артиллерии ЮВО в течение августа поступило более 10 новейших противотанковых комплексов "Корнет" и "Штурм-С", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что более 70 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и др. специальной техники получили общевойсковые объединения, части береговых войск ЧФ и КФл, соединения спецназа округа.

"В корабельный состав Каспийской флотилии в предыдущем месяце вошел противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок", предназначенный для подразделений специального назначения флотилии", - добавил собеседник агентства.

Всего с начала года в войска округа поставлено более 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Доля современных образцов доведена до 65%, а в сухопутных войсках до 79%.

"До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%", - уточнил собеседник агентства.