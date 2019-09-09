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09.09.19 10:50
День рождения Льва Толстого отмечают в Ясной Поляне
В Ясной Поляне день рождения писателя празднуется по новому стилю - 9 сентября (обычно дата его появления на свет называется по старому календарю - 28 августа).
"У дома писателя в музее-усадьбе пройдет митинг "Слово о Толстом". Его произнесут учащиеся и педагоги школ Тульского региона. После этого состоится возложение цветов к могиле Л. Н. Толстого", - сказал собеседник агентства.
Затем на площадке перед Домом Толстого начнется концерт Renaissance-квартета - камерного ансамбля, исполняющего музыку различных стилей и жанров: от произведений эпохи барокко до квартетов всемирно известных мастеров русского и зарубежного композиторского искусства.
Также для посетителей будут проводиться бесплатные десятиминутные экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских.
В Доме культуры "Ясная Поляна" состоится концерт "Музыка повести "Детство". Заслуженная артистка России Агриппина Стеклова вместе с пианисткой, лауреатом международного конкурса Василисой Беловой раскроют слушателям музыкальные страницы одного из самых поэтичных произведений Толстого.
"Музыка всегда занимала большое место в жизни Льва Толстого. Она была предметом разговоров, споров и восторгов в кругу писателя и его родных. Музицировали все - сам Лев Николаевич, Софья Андреевна, сыновья и дочери, гости. Многие профессиональные музыканты - современники писателя приезжали в Ясную Поляну, чтобы играть для него", - подчеркнул представитель музея.
Мероприятия будут продолжены 11-12 сентября, когда в Ясной Поляне пройдет XIV Международный семинар переводчиков произведений Толстого и других русских классиков.
Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна - родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII - начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 500 тыс. человек.
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