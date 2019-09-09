Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО подняты по тревоге и выдвинулась на полигоны для масштабного учения

09.09.19 10:57

© РИА Новости. Саид Царнаев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе подняты по тревоге и совершили марши на штатной военной технике на общевойсковые полигоны для проведения масштабного учения, сообщает в понедельник пресс-служба ЮВО.

"Для корректирования огня артиллерийских подразделений будут активно применяться комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Это позволит артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить корректуры для стрельбы по целям", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

При проведении практической части лагерного сбора офицеры-артиллеристы выполнят ряд задач с боевой стрельбой как с закрытых огневых позиций разной степени сложности, в том числе с применением высокоточных боеприпасов, так и стрельбу прямой наводкой по неподвижным и движущимся целям, уточняет в пресс-релизе.

На завершающем этапе подготовки пройдут батарейные и дивизионные учения с боевой стрельбой.

"В полевых выходах принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 150 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", самоходные 152-мм гаубицы 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", - сообщает пресс-служба.