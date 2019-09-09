Итоги голосования на 8 избирательных участках в 4 субъектах РФ аннулируют из-за нарушений

09.09.19 12:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Итоги голосования будут отменены на 8 избирательных участках в 4 субъектах РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Что касается итогов голосования на ряде избирательных участках на выборах. По имеющейся на сей момент информации в 4 субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены или планируются отменить в ближайшее время итоги голосования по 8 избирательным участкам в связи с нарушением, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей", - сказала Памфилова.

Ни в одном регионе, где в единый день голосования прошли выборы главы субъекта, не будет вторых туров.

"Предварительно, вроде бы, обходимся без вторых туров на сегодняшний день, судя по тем результатам, которые есть", - сказала она.

Она также отметила, что итоговая средняя явка на выборах составила 41,2 %, по сравнению с пошлыми выборами она увеличилась на 3,5 %.

"Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти, административных центров субъектов РФ составила 41,2%", - сказала Памфилова.

"Если сравнивать с единым днем голосования в прошлом, 2018 году, явка на этих же выборах была 37,6%... явка (в этом году) выше на 3,5%", - добавила глава ЦИК.

Единый день голосования в РФ прошел спокойно по сравнению с предыдущими годами, за исключением Санкт-Петербурга, где были удалены 17 наблюдателей.

"Сам по себе день голосования прошел относительно спокойно по сравнению с предыдущими годами. Выборы прошли в довольно спокойной атмосфере, за исключением нашего Санкт-Петербурга, где удалено с 12 участков по решению суда 17 наблюдателей", - сказала Памфилова.

"По данным МВД, в Санкт-Петербурге удалено с 12 избирательных участков по решению суда 17 наблюдателей. Не нравится мне эта ситуация", - сказала Памфилова.

Она сообщила, что "продолжают работать наши сотрудники аппарата - посмотреть мотивы, кто, зачем, какие мотивы, мы не подвергаем сомнению решению судов, но надо разобраться".

Глава ЦИК также отметила, что в ходе избирательной кампании в МВД поступило 3654 сообщения, было возбуждено 11 уголовных дел по нарушениям, в том числе четыре - в Москве.

"Всего в территориальные органы МВД поступило 3654 сообщения о происшествиях, связанных с проведением избирательных кампаний, за сутки 8 сентября - 1281 или 35% от общего числа", - сказала Памфилова.

"В настоящее время по поступившим сообщениям приняты решения. Эту информацию нам предоставляют наши коллеги из МВД. Возбуждено 11 уголовных дел, за сутки - два. В Москве - четыре, в Республике Тыва - одно, в Новосибирской области одно, в Камчатском крае одно, в Республике Татарстан одно, в Краснодарском крае два, в Курганской области одно", - уточнила она.

По ее словам, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Иркутской области - 204, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 146, Волгоградской - 130, Ростовской -118, Республике Бурятия -197, Пермском крае -130, Приморском - 174, Хабаровском -108.

Памфилова сообщила, что 80 обращений передано по подследственности: в СКР - 69, в прокуратуру - 11.

"90 вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, 1915 или 52,4% - находятся сейчас на рассмотрении, 237 составлено протоколов об административных правонарушений", - добавила глава ЦИК РФ.

Коме того, по ее словам, в указанный период выявлены 2639 административных правонарушений, за сутки - 26.

Глава ЦИК РФ также сообщила, что в МВД поступили более 120 жалоб на наблюдателей, а также жалобы на сотрудников органов внутренних дел и сотрудников участковых избирательных комиссий.

"В МВД поступило 156 жалоб на сотрудников органов внутренних дел, на самих сотрудников - 18, на наблюдателей - 124, на членов УИК - 14 и на представителей СМИ - ноль", - сказала Памфилова.

Она отметила, что есть жалобы на действия членов УИК, они зафиксированы в Москве, в республике Крым, Тульской области, Санкт-Петербургу, Волгоградской области, Алтайском крае, Брянской области, Башкирии, Карачаево-Черкесской республике, Приморском крае и Саратовской области.