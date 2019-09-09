Горизбирком утвердил результаты выборов мэра Новосибирска

09.09.19 11:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Муниципалдьная избирательная комиссия Новосибирска утвердила результаты выборов мэра, сообщила журналистам председатель горизбиркома Тамара Краткая в понедельник.

"Выборы признаны состоявшимися и действительными, победил Локоть Анатолий Евгеньевич, за него проголосовало 123 тыс. 378 человек", - сказала она.

Она уточнила, что заседание комиссии состоялось в понедельник в 10:00 мск.

По ее словам, нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, не зафиксировано.

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) набрал 50,25% голосов. На втором месте - самовыдвиженец, координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального с 18,56% голосов Сергей Бойко. Третье место (9,35%) у депутата горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР), четвертое - у депутата горсовета Натальи Пинус ("Общероссийский народный союз") - 8,28%, пятое - у бывшего вице-мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина ("Родина") - 7,32%, остальные кандидаты набрали менее 1%.

В выборах приняли участие 20,68% избирателей против 32,59% в 2014 году.