Экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Крыму продлили до четверга

09.09.19 11:57

© РИА Новости. Макс Ветров

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение распространили в Крыму до 12 сентября из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Во второй половине дня и до конца суток 9 сентября, в течение суток 10 и 11 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с", - говорится в информации ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.

Ранее крымские спасатели распространили штормовое предупреждение на 8-9 сентября из-за сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду. Шторм в Черном море у берегов Крыма в воскресенье унес жизни шестерых человек.