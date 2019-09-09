Пять партий проходят в парламент Севастополя после подсчета всех голосов

09.09.19 11:59

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Севастополь завершил обработку протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного собрания, больше всего голосов по единому округу получило региональное отделение партии "Единая Россия", сообщил в понедельник журналистам председатель городского избиркома Сергей Даниленко.

"Мы готовы представить предварительные, подчеркиваю, итоги голосования. По всем 184 участковым избирательным комиссиям подведены результаты голосования", - сказал он.

По словам Даниленко, после обработки 100% протоколов на первом месте - севастопольское отделение "Единой России" с 38,5% голосов, далее идет КПРФ (18,7%), ЛДПР (18,55%), "Справедливая Россия" (8,78%), "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (6,87%) и "Коммунисты России" (3,81%).

Избирательный порог для прохождения в парламент составляет 5% голосов. Таким образом, по результатам голосования по единому округу мандаты получат представители пяти партий.

"Партия "Справедливая Россия" получает один мандат, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - один мандат, региональное отделение ЛДПР - три мандата, отделение КПРФ - три мандата и "Единой России" - восемь мандатов", - уточнил председатель избиркома.

По одномандатным округам в парламент проходят депутат предыдущего созыва Татьяна Лобач (самовыдвижение), спикер парламента предыдущего созыва Екатерина Алтабаева ("Единая Россия"), депутат предыдущего созыва Вячеслав Горелов ("Зеленые"), замгендиректора госпредприятия "Севастопольгаз" Владимир Немцев ("Единая Россия"), депутат предыдущего созыва Татьяна Щербакова ("Единая Россия"), замначальника управления Росгвардии по Крыму Сергей Колбин ("Единая Россия"), депутат предыдущего созыва Михаил Чалый ("Единая Россия") и глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын ("Единая Россия").

Явка по итогам всего дня голосования в Севастополе составила 29,12%. Это в 1,7 раза меньше, чем пять лет назад, когда явка на голосовании за кандидатов в депутаты была на уровне 48,57%.

Всего в Севастополе 320 тыс. избирателей. Практически все участки оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): вручную считали только голоса из больницы, с трех участков, где комплексы не сканировали бюллетени из-за технического сбоя, а также с трех кораблей Черноморского флота. Кроме того, осуществлялся контрольный ручной пересчет голосов на 12 участках - эта норма предусмотрена региональным законом.

В Севастополе в воскресенье прошли выборы Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.