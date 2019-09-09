Избирком Оренбуржья не получал жалоб, влияющих на результаты выборов губернатора

09.09.19 12:01

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Оренбургской области не зафиксировала существенных нарушений в ходе выборов губернатора региона.

"Жалоб и заявлений, касающихся нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления избирателей, не поступало", - сообщил председатель регионального избиркома Александр Нальвадов на брифинге в понедельник.

По его словам, "выборы прошли честно, открыто, гласно и легитимно".

По словам Нальвадова, за ходом голосования на выборах губернатора Оренбургской области следили 4426 наблюдателей: 1850 - от зарегистрированных кандидатов, 876 от политических партий, выдвинувших кандидатов, и 1700 - от субъектов общественного контроля.