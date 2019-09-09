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09.09.19 12:03
Пассажиропоток маршрутов МЦД вырастет к 2025 году до 70%
"По расчетам Института Генплана Москвы, пассажиропоток на отдельных станциях маршрутов МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Подольск - Нахабино" может вырасти на 70%", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он добавил, что с момента запуска маршрутов МЦД ожидается увеличение пассажиропотока в среднем на 15%.
По его словам, создание новых пересадок будет способствовать увеличению пассажиропотока и его перераспределению между различными видами транспорта.
Кузнецов подчеркнул, что в настоящее время доля железной дороги в общем объеме перевозок составляет чуть больше 5%.
"Для удобства пассажиров на всех станциях МЦД, пересекающихся с другими видами транспорта, постепенно будут сформированы современные, комфортабельные транспортно-пересадочные узлы", - заключил главный архитектор столицы.
Проект Московских центральных диаметров предусматривает запуск пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы.
МЦД-1 "Одинцово-Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" (80 км) готовятся к открытию в конце текущего года. Они будут включать 57 станций с 19 пересадками на метро, МЦК и радиальные железнодорожные направления. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.
Пересадки с МЦД на метро и МЦК будут бесплатными, но сами тарифы на проезд пока не утверждены.
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.
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