Пассажиропоток маршрутов МЦД вырастет к 2025 году до 70%

09.09.19 12:03

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток на отдельных станциях маршрутов Московских центральных диаметров "Одинцово - Лобня" и "Подольск-Нахабино" может вырасти на 70%, сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"По расчетам Института Генплана Москвы, пассажиропоток на отдельных станциях маршрутов МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Подольск - Нахабино" может вырасти на 70%", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что с момента запуска маршрутов МЦД ожидается увеличение пассажиропотока в среднем на 15%.

По его словам, создание новых пересадок будет способствовать увеличению пассажиропотока и его перераспределению между различными видами транспорта.

Кузнецов подчеркнул, что в настоящее время доля железной дороги в общем объеме перевозок составляет чуть больше 5%.

"Для удобства пассажиров на всех станциях МЦД, пересекающихся с другими видами транспорта, постепенно будут сформированы современные, комфортабельные транспортно-пересадочные узлы", - заключил главный архитектор столицы.

Проект Московских центральных диаметров предусматривает запуск пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы.

МЦД-1 "Одинцово-Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" (80 км) готовятся к открытию в конце текущего года. Они будут включать 57 станций с 19 пересадками на метро, МЦК и радиальные железнодорожные направления. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

Пересадки с МЦД на метро и МЦК будут бесплатными, но сами тарифы на проезд пока не утверждены.

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.