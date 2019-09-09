В празднованиях 872-летия Москвы участвовало более 7 млн человек

09.09.19 12:22

© РИА Новости. Максим Блинов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Праздничные площадки, открытые в Москве по случаю Дня города, 7 и 8 сентября посетили более 7,4 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы в понедельник.

В субботу, 7 сентября, в московские парки пришли 1,2 млн гостей, на ВДНХ - более полумиллиона, говорится в сообщении.

В воскресенье парки собрали более 2,2 млн празднующих, на ВДНХ - около полумиллиона.

Еще более 200 тыс. горожан в выходные побывали на рок-фестивале "Наши в городе", а фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" привлек внимание более 800 тыс. гостей.

По оценкам мэрии, праздничные площадки рядом с домом в День города посетило более 900 тыс. горожан.

По оценке горадминистрации, день рождения Москвы на Тверской улице отпраздновал почти один миллион человек. Более одного миллиона человек собрал День города на ВДНХ.