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09.09.19 12:22
В празднованиях 872-летия Москвы участвовало более 7 млн человек
В субботу, 7 сентября, в московские парки пришли 1,2 млн гостей, на ВДНХ - более полумиллиона, говорится в сообщении.
В воскресенье парки собрали более 2,2 млн празднующих, на ВДНХ - около полумиллиона.
Еще более 200 тыс. горожан в выходные побывали на рок-фестивале "Наши в городе", а фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" привлек внимание более 800 тыс. гостей.
По оценкам мэрии, праздничные площадки рядом с домом в День города посетило более 900 тыс. горожан.
По оценке горадминистрации, день рождения Москвы на Тверской улице отпраздновал почти один миллион человек. Более одного миллиона человек собрал День города на ВДНХ.
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