Завершен капремонт трассы, соединяющей Московскую и Тульскую области

09.09.19 12:32

Фото с сайта министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы завершили капитальный ремонт участка дороги "Кашира - Серебряные Пруды - Узловая", проходящего по территории села Аннино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В рамках ремонта были выполнены работы по переустройству покрытия, водопропускной трубы, линии наружного освещения, устройству ливневой канализации и локальных очистных сооружений, установке знаков, металлического барьерного ограждения, светофорных объектов и нанесению горизонтальной дорожной разметки", - говорится в сообщении.

Работы на участке протяженностью 1,2 км начались в марте прошлого года.

Ежедневный транспортный поток на автодороге составляет более 4,5 тысяч автомобилей. Дорога является одной из основных трасс, соединяющих Московскую и Тульскую области.

Всего в городском округе Серебряные Пруды отремонтировано 14 дорог общей протяженностью более 27 км, из них 11 региональных дорог длиной свыше 25 км и три дороги муниципального значения длиной порядка 2 км.