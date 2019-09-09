10 человек пострадали в ДТП под Тулой

09.09.19 12:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковой машины в Ленинском районе Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

"В 11:20 на 83 км дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань столкнулись рейсовый микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту "Алешня-Тула", и легковая машина Chevrolet Cruze с орловскими номерами. На данный момент известно о десяти пострадавших в обеих машинах", - сказал Ярцев.

По предварительным данным, водитель легковушки проехал на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.