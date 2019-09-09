Метан обнаружен в 13 домах Ленинск-Кузнецка, где из-за скопления газа произошел взрыв

09.09.19 12:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Результаты замеров скопления метана на трех улицах частного сектора Ленинск-Кузнецка (Кузбасс), где из-за взрыва в доме пострадала женщина, показали наличие газа в 13 домах, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

По данным пресс-службы, замеры воздуха проводились в 95 домах, в которых проживает 248 человек, в том числе 74 ребенка и 67 пенсионеров.

"Наличие метана зафиксировано в 13 домах, жильцам выданы газоанализаторы для контроля концентрации газа. Кроме того, им предложено временно разместиться в отеле, на данный момент там размещена одна семья из дома по улице Минская", - говорится в релизе.

В ходе проведенного губернатором Сергеем Цивилевым совещания, в котором приняли участие представители городских и региональных властей, МЧС и компании АО "СУЭК-Кузбасс" (оказывает техническую поддержку, он постановил расселять жителей частного сектора при обнаружении в домах повышенного содержания метана.

"При обнаружении концентрации газа в воздухе 2% и более срочно принять меры по расселению жителей. Ежедневно докладывать о результатах замеров", - цитирует пресс-служба Цивилева.

В свою очередь глава регионального главка МЧС Алексей Шульгин сообщил губернатору, что были получены заявления от других жителей района с просьбой провести газовые замеры. В результате в подпольях и погребах трех домовладений обнаружено от 0,11 до 0,95 объемных долей метана в воздухе.

Присутствующий на совещании генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Евгений Ютяев отметил, что компанией проведено бурение для дегазации и разведки в зоне риска.

"Выполнены работы по бурению скважины на глубине 29 метров. Буровая установка попала в пустоту. В этом месте концентрация метана составляла 60%. В связи с этим были проведены спецмероприятия", - цитирует облправительство Ютяева.

Как сообщалось, вечером 5 сентября в частном доме произошел взрыв газа без последующего возгорания. Пострадавшая женщина получила ожоги более 50% тела и была госпитализирована в ожоговый центр.

После этого глава города Константин Тихонов в соцсетях сообщил, что на основании проектов ведения горных работ сделано предположение, что газ мог проникнуть из выработок пласта Дягилевский, который отрабатывала шахта "Байкаимский шахтер" в 40-х годах прошлого века.

На месте происшествия был создан штаб, состоящий из специалистов МЧС, администрации городского округа.

Необходимую техническую поддержку оказывают специалисты предприятий АО "СУЭК-Кузбасс", которые организовали постоянный мониторинг состояния атмосферы в близлежащих домах и бурение дегазационных скважин.

Для определения причин потенциального газовыделения пласта и разработки мероприятий по дегазации привлечены ученые ВостНИИ.