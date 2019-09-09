Памфилова рекомендует не торопиться с подведением итогов выборов губернатора Петербурга

09.09.19 12:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предупредила коллег из Санкт-Петербурга- не торопиться подводить итоги выборов, пока не будут рассмотрены все жалобы и обращения.

"Особенно хочу предупредить Санкт-Петербург: не дай бог, если вы сегодня будете подводить итоги, с учетом того, что у нас уже есть определенные жалобы... И, если вы подведете итоги голосования, в том числе и по выборам губернатора, пеняйте на себя. Разберите все жалобы, мы подключимся если надо. Вы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности, что со всем разобрались. Никакой тени сомнений быть не должно", - сказала Панфилова во время пресс-конференции в понедельник.

Она напомнила главе регионального ЦИК Виктору Миненко о том, что он должен взять под личный контроль разбор всех нарушений, которые были зафиксированы на избирательных участках.

"Предупреждаю, во-первых, разберитесь, ночью мне приходилось опять разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах, надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков, выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда, мы вас позже заслушаем отдельно", - добавила Памфилова.

Кроме того, сообщила Памфилова, ЦИК РФ проведет проверку в связи с тем, что в Санкт-Петербурге с 12 избирательных участков по решению суда были удалены 17 наблюдателей.

"Здесь, мне кажется, есть над чем поразмышлять, подумать и провести дополнительную проверку в рамках нашей компетенции - что же произошло на самом деле", - отметила Памфилова.