Путин, Макрон и Зеленский будут работать над возобновлением сотрудничества в "нормандском формате"

09.09.19 13:22

© РИА Новости. Алексей Дружинин

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в ходе последних телефонных разговоров с лидерами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским подтвердил политическую волю на возобновление работы в "нормандском формате", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается "нормандского формата", вы знаете, имели место телефонные разговоры Путина с Зеленским и Путина с Макроном. В целом, подтверждается политическая воля на возобновление работы в "нормандском формате" на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каковы перспективы проведения такого саммита после осуществления Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.

Он добавил, что Путин каждый раз подчеркивает "необходимость субстантивной подготовки такой встречи, чтобы она была максимально результативной".