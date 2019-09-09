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09.09.19 13:42

Полиция изучает мотивы задержанных за незаконное проникновение на территорию ключевого предприятия Роскосмоса

© РИА Новости. Игорь Руссак
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы разбираются с мотивами задержанных накануне людей, пытавшихся попасть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Вандалы ходят и с фотоаппаратами, и без фотоаппарата. Наверное, это выяснит полиция, кто они такие. Там много интересного нашли про них, не только фотоаппараты. Я думаю, ими не только полиция будет интересоваться. Там политическая принадлежность и гражданство их интересны", - сказал Рогозин журналистам в понедельник.

Он напомнил, что НИЦ РКП - это ключевое предприятие Роскосмоса, где проходят испытания всех ракетных двигателей. Он сообщил, что подозреваемые были задержаны до периметра безопасности, находящегося в ведении ведомственной охраны Роскосмоса, на территории, где находятся арендаторы.

"Сначала была задержана небольшая группа, потом выяснилось, что появятся их товарищи. Товарищей упаковали, отдали их в полицию. Вандалы они или не вандалы, а кто-то поинтереснее, мне это даже не это важно сейчас, для нас важно, что сработала система безопасности", - сказал глава Роскосмоса.

Он отметил, что счёл необходимым поощрить тех людей, которые обеспечили безопасность территории НИЦ РКП.

Он отметил, что Роскосмос будет строго следить за безопасностью на своих предприятиях.

"Дело не в том, кто проник, это же пощечина системе безопасности. Если блогер проник, бог с ним, его почистить и опустят, а если какая-нибудь диверсионная группа? Мое отношение к любым проникновениям, любым нарушениям отрицательное. Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности", - сказал Рогозин.

"Никого жалеть не будем: блогеры они, танцовщики или террористы, какая разница? Отношение будет одинаковое", - отметил он.

8 августа пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о задержании 14 человек, которые планировали "вандальные действия по отношению к оборудованию" на территории НИЦ РКП, при этом общая численность группы могла составлять до 50 человек.

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