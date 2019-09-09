Избранный губернатором Липецкой области Артамонов вступит в должность 13 сентября

09.09.19 13:52

© РИА Новости. Алексей Дружинин

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Назначена дата официальной церемонии вступления в должность победившего на выборах губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

"Инаугурация планируется на пятницу, 13 сентября", - сообщил журналистам в понедельник глава облизбиркома Юрий Алтухов.

По его словам, явка в целом по области составила 47,1%. Активно голосовали жители областного центра - 37,63% (в предыдущих выборах в 2014 году приняли участие 23,7% жителей Липецка).

Рейтинг по явке среди районов возглавили Елецкий (78,06%), Измалковский (75,67%) и Усманский (67,5%).

"Мы сделали все, чтобы у жителей не было сомнений, что голосование прошло согласно закону. За ходом кампании следили более четырёх тысяч наблюдателей. Присутствовали международные представители", - подчеркнул Алтухов.

"К сожалению, не обошлось без жалоб. Самым серьёзным стало происшествие в селе Троекурово Чаплыгинского района. В жалобе говорилось о попытке вброса бюллетеней. Сейчас этим вопросом занимается следственное управление СК России по Липецкой области и прокуратора. Они дадут правовую оценку произошедшему", - отметил глава облизбиркома.

Как сообщалось, за врио главы региона Игоря Артамонова ("Единая Россия") проголосовали 67,29% избирателей. Представитель от КПРФ Сергей Токарев оказался на втором месте с результатом 20,03% голосов. Лариса Ксенофонтова, баллотировавшаяся от "Справедливой России", получила 4,6%, Андрей Плотников ("Коммунисты России") - 3,19%, Андрей Григорьев ("Патриоты России") - 2,88%.

Артамонов был назначен врио главы Липецкой области 2 октября 2018 года после ухода по собственному желанию Олега Королева, возглавлявшего регион более 20 лет.

До назначения в Липецкую область Артамонов занимал пост вице-президента Сбербанка - председателя Среднерусского банка