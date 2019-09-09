Четыре жалобы и более 60 обращений поступило в ходе муниципальных выборов в Подмосковье - Мособлизбирком

09.09.19 13:54

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 сентября. Interfax-Russia.ru - В избирательные комиссии разного уровня поступило четыре жалобы и 64 обращений по поводу проведения муниципальных выборов в Подмосковье в единый день голосования 8 сентября, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

"Поступило две жалобы (...) и 25 обращений от участников избирательного процесса", - говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что жалобы касались организации предполагаемых "вбросов" на избирательных участках.

Обращения содержали просьбу разъяснить избирательное законодательство и разобраться в вопросах проведения предвыборной агитации вне специально отведенного для этих действий периода.

В организующие выборы избирательные комиссии поступило две жалобы и 39 обращений, в основном они были связаны с действиями членов участковых избирательных комиссий.

Как сообщалось, на одном участке в Сергиевом Посаде результаты голосования были отменены на основании поступивших заявлений о вбросе бюллетеней.

8 сентября в 31 муниципальном образовании Московской области прошли выборы в советы депутатов: в 27 муниципалитетах - основные, в четырех - дополнительные.