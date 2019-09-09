Создаваемый в России многоразовый космический корабль отправится в первый пилотируемый полет в 2025 году

09.09.19 13:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Многоразовый пилотируемый космический корабль, создаваемый в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация", полетит впервые с экипажем в 2025 году, это будет второй экземпляр, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Первый корабль, который полетит в 2023 году с "Анагарой-А5П", он скорее всего потом полетит в рамках первого полёта ракеты сверхтяжёлого класса. А в 2024 году второй полет будет осуществлён на полноформатном, штатном лётном корабле", - сказал Рогозин в понедельник.

Он пояснил, что первый корабль, получивший имя "Орел", будет иметь некоторые элементы прототипизации и не будет обладать полными качествами серийного корабля, например, в вопросе многоразовости. Серийный корабль должен обеспечивать не менее 10 полетов в космос.

"В 2024 году начнёт летать штатный корабль. Сначала в безэкипажном варианте, а в 2025 году этот же корабль полетит с экипажем", - отметил глава "Роскосмоса".

Он сообщил, что в 2026 и 2027 годах новый корабль будет запускаться ракетами "Ангара". "Завершаем к 2028 году лётные испытания корабля и дальше штатная эксплуатация его с ракетой сверхтяжёлого класса", - сказал Рогозин.

Он не стал говорить, какое имя получит второй корабль в рамках ОКР "Федерация". "Скажу попозже. Давайте начнём работать с настоящей матчастью", - отметил он.