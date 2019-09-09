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09.09.19 14:23

Минтруд предлагает сохранить бесплатную парковку на местах для инвалидов только для маломобильных инвалидов III группы

Фото Александра Левчука
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтруд РФ предлагает давать право на бесплатную парковку только тем инвалидам III группы, у кого есть трудности с передвижением.

Соответствующий проект постановления правительства России разработали в ведомстве, он проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте для публикации проектов нормативных актов.

18 июля этого года вступили в силу поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов", согласно которым право парковаться на местах для инвалидов с 2020 года получат не только инвалиды I и II групп, но и инвалиды III группы. Но для третьей группы детализировать порядок парковки должно правительство РФ, следует из закона.

Проект постановления, разработанный Минтрудом, детализирует эту норму. Ведомство предлагает давать право на парковку не всем инвалидам III группы, а только "при наличии у них ограничения способности к передвижению любой из трех степеней выраженности (I, II или III степени)", говорится в документе.

Согласно Федеральному реестру инвалидов, в России насчитывается порядка 11,2 млн инвалидов, из них 4,5 млн - инвалиды III группы (40%).

Поскольку поправки в закон вступают в силу 1 июля 2020 года, подзаконный акт правительства также планируется ввести в действие с этой даты. Авторы проекта отмечают, что выделения дополнительных средств на реализацию этой нормы не потребуется - как из бюджетов субъектов, так и из федерального бюджета.

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