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09.09.19 14:33
Ялта объявила "войну" нелегальным хостелам
"Один известный в городе застройщик, незаконно возводящий дешевые, низкокачественные дома на участках под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ИФ), в можжевеловых рощах, в последнее время занялся организацией хостелов с нарушением действующего законодательства", - заявил глава ялтинской администрации Алексей Челпанов. Его слова приводятся в пресс-релизе.
Начальник управления МВД России по городу Виктор Шварц сообщил, что работа в этом направлении уже ведется, обещал ее усилить, привлекать организаторов хостелов-"нелегалов" к ответственности.
"Масса нарушений: не ведется учет, не заводился журнал регистрации прибывающих граждан - как иностранцев, так и соотечественников", - сказал Шварц о работе одного из хостелов в Ялте.
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