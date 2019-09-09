Ялта объявила "войну" нелегальным хостелам

09.09.19 14:33

© РИА Новости. Константин Михальчевский

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Руководство Ялты призвало правоохранителей заняться хостелами, которые работают вне правового поля, сообщила пресс-служба администрации курортного города на юге Крыма в понедельник.

"Один известный в городе застройщик, незаконно возводящий дешевые, низкокачественные дома на участках под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ИФ), в можжевеловых рощах, в последнее время занялся организацией хостелов с нарушением действующего законодательства", - заявил глава ялтинской администрации Алексей Челпанов. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Начальник управления МВД России по городу Виктор Шварц сообщил, что работа в этом направлении уже ведется, обещал ее усилить, привлекать организаторов хостелов-"нелегалов" к ответственности.

"Масса нарушений: не ведется учет, не заводился журнал регистрации прибывающих граждан - как иностранцев, так и соотечественников", - сказал Шварц о работе одного из хостелов в Ялте.