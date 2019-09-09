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09.09.19 14:35
Кандидаты шести партий прошли в Тульскую областную думу
Следом за единороссами идет КПРФ, набравшая 14,49% голосов. На третьем месте с результатом 10,39% - ЛДПР, далее следуют "Справедливая Россия" (7,09%), "Партия пенсионеров" (5,93%), "Коммунисты России" (5,67%) и "Яблоко" (2,3%).
Таким образом, 12 мандатов будут распределены между шестью партиями. Шесть мест получают представители ЕР, два - КПРФ, по одному - у остальных трех, преодолевших 5-процентный барьер.
Кроме того, избрано 24 депутата по одномандатным избирательным округам. В 21-м победили единороссы, в остальных трех кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР и "Партии Роста".
Явка избирателей составила 31,87%.
Предполагается, что новый состав областной думы впервые соберется не позднее 8 октября.
На этом заседании депутаты выберут председателя, его заместителей, определят количество, названия и составы комитетов, рассмотрят вопрос наделения полномочиями члена Совета Федерации от облдумы.
Ранее выборы в Тульскую областную думу проходили по смешанной системе. Парламент состоял из 38 депутатов, где 19 избирались по партийным спискам, столько же - по одномандатным округам. У единороссов было 32 места.
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