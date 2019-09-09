Миллер обеспокоен отсутствием решения Украины покупать газ из РФ по прямому контракту

09.09.19 14:43

© РИА Новости. Стрингер

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер на фоне выхода вопроса о транзитном контракте с Украиной, который истекает 31 декабря, на финишную прямую, обсудили его в ходе встречи в Кремле.

Миллер рассказал, что неопределенность с украинским контрактом стимулирует высокие темпы закачки газа в ПХГ в Европе.

"До конца года "Газпром" закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года. Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги. Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины", - сказал он.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос - это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - отметил Миллер.

"Нужно содержать их, платить за это", - констатировал Путин.

"Да. Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня. Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", - сказал Миллер.