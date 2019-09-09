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09.09.19 15:47

Парк "Зарядье" за два года посетили 23 млн человек

© РИА Новости. Виталий Белоусов
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Крупнейший в центре Москвы парк "Зарядье", с момента открытия которого 9 сентября исполняется два года, посетили 23 млн человек, сообщает сайт мэра столицы.

"9 сентября исполняется два года с момента открытия парка "Зарядье", которое состоялось в день 870-летия Москвы. Это самый крупный парк, появившийся в центре города за последние 70 лет. В нем собрана уникальная ботаническая коллекция, представлены памятники культуры и артефакты, найденные во время археологических раскопок в районе и при строительстве парка. За два года его посетили 23 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в "Зарядье" регулярно проводятся лекции, концерты, выставки и другие мероприятия.

Также отмечается, что парк неоднократно входил в шорт-листы международных конкурсов и премий. В частности, в марте этого года парк получил специальный приз жюри международного конкурса недвижимости и инновационных проектов MIPIM Awards в номинации "Лучший проект восстановления городской среды".

""Зарядье" вошло в шорт-лист премии и в 2018 году, но специальный приз получило только спустя год, когда открылся новый концертный зал - уникальное сооружение со сценой-трансформером, идеальной акустикой и высококачественными музыкальными инструментами, в том числе органом французской фирмы Muhleisen", - говорится в сообщении.

В 2018 году парк оказался в числе лучших мест в мире по версии журнала Time. Также "Зарядье" попало в шорт-лист конкурса Всемирного фестиваля архитектуры в номинации "Ландшафтные проекты". Кроме того, "Зарядье" стало лауреатом премии портала ArchDaily в номинации "Лучший проект в области общественных пространств".

Круглогодичный парк "Зарядье" был открыт 9 сентября 2017 года. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов - около 80 тыс. кв.м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. В частности, в парке расположены "парящий" мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", выставочный зал, "Ледяная пещера", медиацентр, подземный археологический музей, большой амфитеатр под "стеклянной корой".

Через год после открытия на территории парка открылся одноименный концертный зал мирового уровня. В настоящее время там продолжаются работы по установке и настройке одного из крупнейших в Европе органов. Первый органный концерт в "Зарядье" намечен на конец февраля 2020 года.

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