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09.09.19 16:55
Самогонный аппарат взорвался в одном из домов в Оренбургской области, есть пострадавшие
"Поступило сообщение о взрыве самогонного аппарата, в результате которого произошел обвал межквартирной перегородки на втором этаже трехэтажного жилого дома на улице Мира, 10 в Новотроицке Оренбургской области", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадали два человека - женщину осмотрели медики, она от госпитализации отказалась.
"Еще один пострадавший доставлен в больницу", - добавил представитель регионального главка. По его данным, предварительная площадь разрушения составила около 10-15 кв.м.
В свою очередь пресс-служба УМВД по Оренбургской области уточняет, что мужчина варил самогон, и пары заполнили систему вентиляции, в результате чего произошел хлопок.
"Хозяин квартиры и его жена с ожогами 50% и 30% тела госпитализированы в лечебное учреждение. Хозяин соседней квартиры не пострадал, в момент хлопка он находился в соседней комнате", - говорится в сообщении.
После инцидента обрушились потолки у квартиры на втором этаже дома, отмечает полиция. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и МЧС.
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