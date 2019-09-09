Самогонный аппарат взорвался в одном из домов в Оренбургской области, есть пострадавшие

09.09.19 16:55

© РИА Новости. МЧС РФ

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Оренбургской области, пострадали два человека, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о взрыве самогонного аппарата, в результате которого произошел обвал межквартирной перегородки на втором этаже трехэтажного жилого дома на улице Мира, 10 в Новотроицке Оренбургской области", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадали два человека - женщину осмотрели медики, она от госпитализации отказалась.

"Еще один пострадавший доставлен в больницу", - добавил представитель регионального главка. По его данным, предварительная площадь разрушения составила около 10-15 кв.м.

В свою очередь пресс-служба УМВД по Оренбургской области уточняет, что мужчина варил самогон, и пары заполнили систему вентиляции, в результате чего произошел хлопок.

"Хозяин квартиры и его жена с ожогами 50% и 30% тела госпитализированы в лечебное учреждение. Хозяин соседней квартиры не пострадал, в момент хлопка он находился в соседней комнате", - говорится в сообщении.

После инцидента обрушились потолки у квартиры на втором этаже дома, отмечает полиция. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и МЧС.