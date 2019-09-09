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Разбирательство по возможным случаям нарушения антидопинга Чувашии ведется по 68 атлетам

© РИА Новости. Григорий Сысоев
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Разбирательства в рамках расследования возможных массовых нарушениях антидопинговых правил в Чувашии ведутся в отношении 68 спортсменов, тогда как изначально сообщалось о 33, сообщил заместитель министра спорта республики Игорь Головин "Интерфаксу".

"Изначально 33 шло, а сейчас уже по 68 разбирательство идет. Это большой костяк, не хотелось бы терять, есть там и члены сборной России", - сказал Головин.

"Среди них есть люди, которые уже давно закончили спортивную карьеру, тренируют или давно не в спорте. Кто-то уехал в другие регионы, кото-то мы даже найти не можем, кто-то в армии служит", - сообщил он.

По его словам, вероятные множественные нарушения антидопинговых правил в Чувашии не имеют отношения к приемам спортсменами запрещенных препаратов.

"Никаких запрещенных препаратов здесь не было и быть не могло, тут даже разговора об этом никакого не идет. Речь идет о запрещенном методе, нарушен запрещенный метод", - сказал Головин.

"В правилах WADA и РУСАДА говорится, что в течение шести часов внутривенно можно вводить любой разрешенный препарат, даже витамины, в объеме максимум 50 миллилитров. А там выяснилось, что вводился препарат объемом более 50 миллилитров. И все спортсмены как раз под это и попали. Сейчас как независимая рабочая группа выясняет, была ли это ошибка врача. Но запрещенных препаратов однозначно не было, - пояснил заместитель министра.

Головин посетовал, что после обнародования информации о возможных нарушениях антидопинга в массовом характере некоторые СМИ не разобрались в ситуации.

"Они эти нюансы не учли и пошли примерно чуть ли не статьи "Очаг допинга обнаружен в Чувашской Республике". А запрещенные препараты и запрещенный метод - это разные вещи, но наказываются одинаково", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, возможные факты нарушений антидопинга датированы июнем 2017 года, когда "в наше чебоксарское училище олимпийского резерва с проверкой приехали допинг-офицеры".

"Они были сотрудниками МВД. Подали в суд на врача, который как раз-таки препарат установила. Однако суд вынес оправдательный приговор", - сказал Головин.

Он сообщил, что группа независимых экспертов, изучающих факты возможного массового нарушения антидопинговых правил в Чувашии, должна подготовить свой доклад в первой декаде октября.

"Надеемся, что 8 октября доклад уже будет. Мы тоже его изучим, представим в кабинет министров - то есть и глава республики Михаил Игнатьев будет знать, что независимые эксперты думают по этому поводу", - сказал Головин.

"Они (эксперты) этот доклад переведут на английский язык. Помимо РУСАДА, они планируют направить доклад и в WADA", - отметил он.

Ранее сообщалось, что РУСАДА заявило о множественных случаях нарушения антидопинговых правил, выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии. Речь шла о 33 инцидентах, из которых 17 - на счету легкоатлетов.

Позже в республиканском Минспорте сообщили, что в июне 2017 года в Чебоксарском училище олимпийского резерва сотрудниками полиции и РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения лекарственного препарата одному из спортсменов по медицинским показаниям вне соревновательного периода.

Также сообщалось, что по инициативе властей республики в Чувашии создана независимая группа экспертов во главе со спортивным юристом Артемом Пацевым, которые ведут расследование по фактам возможных нарушений антидопинга.

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