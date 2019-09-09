Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов после обработки 100% бюллетеней

09.09.19 17:32

© РИА Новости. Сергей Гунеев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Самовыдвиженец Александр Беглов одерживает победу на выборах губернатора Петербурга по итогам обработки 100% протоколов.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, обработано и введено в систему ГАС "Выборы" 100% протоколов по выборам губернатора.

"Все протоколы участковых избирательных комиссий, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, введены в систему ГАС "Выборы". Число избирателей, принявших участие в выборах, - 30,06%, или 1 млн 146 тыс. 643 человека", - уточнил собеседник агентства.

За врио губернатора Александра Беглова проголосовал 734 тыс. 821 человек, что составило 64,45% голосов избирателей. Кандидат "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 191 тыс. 993 голоса, или 16,84%. Выдвинутый "Гражданской платформой" Михаил Амосов получил 182 тыс. 603 голоса, или 16,01%. Число недействительных бюллетеней составило 30,7 тыс. штук, или 0,81%.

В Горизбиркоме добавили, что для голосования вне избирательных участков было выдано 43 тыс. 989 бюллетеней, в переносных ящиках для голосования оказалось 43 тыс. 883. Также 402 петербуржца проголосовали на выборах губернатора на "цифровых участках" в Москве.

Статистику обработки протоколов по муниципальным выборам в избиркоме Петербурга пока не сообщают.

"Думаю, что такие цифры мы соберем, но не сегодня", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Ранее петербургские отделения партий "Справедливая Россия" и "Яблоко" потребовали в ближайшее время ввести в ГАС "Ваборы" протоколы по муниципальным выборам. Согласно позиции партий, затягивание обработки протоколов может говорить о подготовке масштабных фальсификаций.