10.09.19 06:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Судоверфь "Звезда" заключила контракты на строительство 39 судов, сообщил в интервью в эфире телеканала "Россия-24" глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Верфь уже работает, живет, является одним из ведущих предприятий края, и, безусловно, мы сделаем всё, чтобы своевременно завершить ее строительство. Конечно, перед нами остро стоит задача загрузки верфи. На этом этапе у нас твердые контракты заключены на строительство 39 судов, 28 из них заказала сама компания "Роснефть", - сказал он.

"Мы работаем вместе с правительством над увеличением портфеля заказов. Набсовет ВЭБа позитивно отреагировал на возможность кредитования 15 газовозов для "НОВАТЭКа", будем ждать, что это приведет к заключению также твердых контрактов на верфях для строительства газовозов для "Арктик СПГ 2", - отметил Сечин.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом инвесторов во главе с ПАО "НК "Роснефть". "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

"Роснефть" заключила с судоверфью "Звезда" эксклюзивное соглашение о размещении всех своих заказов на строительство новой морской техники и судов, а также подписала контракты на проектирование, строительство и поставку 28 судов.