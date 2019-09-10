Паводки в Приморье затопили до 50% сельхозкультур

10.09.19 06:26

© РИА Новости. Александр Подгорчук

10 сентября. Interfax-Russia.ru - В августе на Приморье обрушились сильные дожди, паводок затопил до 50% сельхозкультур, сообщает пресс-служба Примгидромета.

"Повсеместно отмечено загнивание плодов овощей и пожелтение листьев и стеблей у 21-50 % сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что август в Приморье оказался чрезвычайно дождливым. Осадков на большей территории выпало 220-395 мм, что составило 1,8-2,6 месячных норм. Местами на северо-востоке и северо-западе края более трех месячных норм (305-314%).

"Такой дождливый август встречается один раз в семь-восемь лет", - говорится в сообщении Примгидромета.