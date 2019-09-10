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10.09.19 06:26
Паводки в Приморье затопили до 50% сельхозкультур
"Повсеместно отмечено загнивание плодов овощей и пожелтение листьев и стеблей у 21-50 % сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что август в Приморье оказался чрезвычайно дождливым. Осадков на большей территории выпало 220-395 мм, что составило 1,8-2,6 месячных норм. Местами на северо-востоке и северо-западе края более трех месячных норм (305-314%).
"Такой дождливый август встречается один раз в семь-восемь лет", - говорится в сообщении Примгидромета.
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