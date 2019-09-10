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10.09.19 06:44
Уровень Амура в Комсомольске продолжает расти: в ряде образовательных учреждений города отменены занятия
По данным мэрии, в городе подтоплено около 400 домов. Из-за подтопления грунтовыми водами подвальных помещений во вторник отменены занятия в детских садах № 134 и № 25, школе № 32 и Инженерной школе.
Для защиты Комсомольска-на-Амура от паводка военнослужащие сводного отряда железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО) по просьбе городской администрации возвели две временные дамбы.
Длина первой из них (расположена вблизи береговой линии Амура) составляет около 3 тыс. м. По данным ВВО, на строительство дамбы ушло свыше 18 тыс. мешков с песком.
Вторую дамбу протяженностью 1 км в длину военные железнодорожники построили в жилом квартале на улице Безымянной. На ее строительство ушло свыше 8 тыс. мешков с песком.
Кроме того, по данным городской администрации, в настоящее время специалисты отсыпают временную дамбу в поселке (микрорайоне) "Парковый", которая должна защитить местных жителей от разлива ручья Теплый ключ.
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