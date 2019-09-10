Более 40 соглашений заключили власти Якутии на Восточном экономическом форуме

10.09.19 07:19

© РИА Новости. Сергей Черных

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Якутии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего с 4 по 6 сентября во Владивостоке, подписали 44 соглашения предварительно на сумму свыше 40 млрд рублей, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Дальний Восток" глава Якутии Айсен Николаев.

"Наиболее интересными, на мой взгляд, являются проекты, которые мы будем реализовывать с Русгидро: это строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 и создание единого теплосетевого хозяйства в Якутске", - сказал Николаев.

По его словам, много соглашений было подписано с иностранными компаниями, в первую очередь - японскими. Так, заключено соглашение о финансировании строительства 3-й очереди тепличного комплекса "Саюри". Кроме того, обсуждается возможное участие японских компаний в реконструкции международного терминала "Аэропорта Якутск".

"Также мы подписали соглашение с Росатомом о сотрудничестве в области строительства атомных станций малой мощности на Крайнем Севере республики. Они будут строиться в первую очередь на территориях промышленного производства для надежного энергообеспечения. Сейчас идут работы по выбору участка, согласованию экономической модели", - отметил глава Якутии.