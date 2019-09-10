Новые очаги вируса африканской чумы свиней подтверждены в Приморье

10.09.19 07:40

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Ветеринарная лаборатория Россельхознадзора подтвердила два новых очага вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае.

"Подтвержден очаг вируса АЧС на территории Красноармейского района и новый очаг на территории Пограничного района", - сообщила во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Отмечается, что ДНК вируса АЧС выявлено на территории личного подсобного хозяйства в селе Богуславец Красноармейского района. 6 сентября подтверждено наличие вируса на территории хозяйства в селе Жариково Пограничного района.

"На территории хозяйств государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные меры, препятствующие распространению АЧС", - отмечается в сообщении.

Ранее очаги АЧС зарегистрированы на территориях Пограничного и Дальнереченского районов, а также города Дальнереченска. 30 августа были отменены ограничения по АЧС на территории личного подсобного хозяйства села Ананевка Надеждинского района.