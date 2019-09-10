Экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда" завершилась на Урупе

10.09.19 08:01

© РИА Новости. Сергей Красноухов

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", стартовавшая в июле, завершила работы на острове Уруп (Средние Курилы - ИФ) и отправится обратно во Владивосток, сообщает во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"После погрузки оборудования на килекторные суда Тихоокеанского флота (ТОФ) представители Русского географического общества (РГО) и остальные ученые отправятся в залив Касатка на острове Итуруп для погрузки на суда ТОФ оставшегося автотранспорта. Далее экипажи вспомогательного флота ТОФ доставят участников экспедиции, оборудование и найденные артефакты времен Второй мировой войны во Владивосток", - говорится в сообщении.

Переход морем с Итурупа до Владивостока, по данным пресс-службы, займет около трех суток.

На острове Уруп ученые провели ботанические, вулканологические и геологические исследования.