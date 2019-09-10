Около 200 жителей Бурятии потребовали у здания республиканского правительства отмены выборов мэра Улан-Удэ

10.09.19 08:12

© РИА Новости. Илья Питалев

10 сентября. Interfax-Russia.ru - Жители Улан-Удэ, недовольные результатами выборов мэра, собрались в ночь на вторник на площади Советов у здания правительства республики, сообщил "Интерфаксу" депутат народного хурала Бурятии Баир Цыренов.

Он оценил максимальную численность участников в 200 человек.

"Люди собрались для общения, мы это митингом не называем и не считаем. Мы собрались, чтобы поговорить с представителем правительства о нарушениях на прошедших вчера выборах. Люди хотят отмены результатов выборов и новое голосование", - сказал Цыренов.

По его словам, он пытался попасть на встречу с главой республики Алексеем Цыденовым, однако ему отказали в приеме. Полиция, по его словам, пока не предпринимает активных действий.

В пресс-службе управления МВД по Бурятии агентству пообещали прокомментировать ситуацию "чуть позже".

В воскресенье в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы горадминистрации самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов, кандидат от КПРФ - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев - набрал 36,58% голосов.